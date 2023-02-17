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Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных сел Суджанского района

Ведомости

Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево. В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов», – написал он.

Старовойт сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. По его словам, ситуация на границе контролируется российскими военными.

13 февраля Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области, в результате чего населенный пункт остался без света. Он уточнял, что пострадавших не было. Старовойт отмечал, что ремонтные бригады начнут работу над восстановлением подачи электричества тогда, когда это будет безопасно.

До этого Старовойт сообщил, что в результате обстрела приграничного села Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение.

С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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