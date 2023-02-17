Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных сел Суджанского района
Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево. В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов», – написал он.
Старовойт сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. По его словам, ситуация на границе контролируется российскими военными.
13 февраля Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области, в результате чего населенный пункт остался без света. Он уточнял, что пострадавших не было. Старовойт отмечал, что ремонтные бригады начнут работу над восстановлением подачи электричества тогда, когда это будет безопасно.
До этого Старовойт сообщил, что в результате обстрела приграничного села Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение.
С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.