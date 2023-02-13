Газета
Общество

Село в Курской области осталось без света после обстрела со стороны ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли село Алексеевка в Курской области, в результате чего населенный пункт остался без света, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества», – написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт добавил, что ремонтные бригады начнут работу над восстановлением подачи электричества тогда, когда это будет безопасно.

11 февраля Старовойт сообщил, что в результате обстрела приграничного села Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение.

С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

Ранее по теме: Курский губернатор сообщил о гибели человека в результате обстрела ВСУ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных