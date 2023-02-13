Село в Курской области осталось без света после обстрела со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли село Алексеевка в Курской области, в результате чего населенный пункт остался без света, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества», – написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что ремонтные бригады начнут работу над восстановлением подачи электричества тогда, когда это будет безопасно.
11 февраля Старовойт сообщил, что в результате обстрела приграничного села Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение.
С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.