Курский губернатор сообщил о гибели человека в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела приграничного села Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», – написал он.
По данным Старовойта, еще один человек пострадал, его доставили в Суджанскую районную больницу, после чего вертолетом санавиации транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Власти пообещали оказать раненому всестороннюю поддержку.
5 февраля Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничное село Горналь в области. По данным властей региона, в результате обстрела была перебита линия электропередачи к водопроводной башне, в одном из домов выбило стекла, а также повреждения получил автомобиль. Тогда обошлось без пострадавших.
С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.