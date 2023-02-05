Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Горналь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 февраля обстреляли приграничное село Горналь в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших», – написал он.
По данным властей региона, в результате обстрела была перебита линия электропередачи к водопроводной башне, повреждения получил автомобиль, а в одном из домов выбило стекла.
3 февраля курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Старовойт уточнил, что было пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. При обстреле никто не пострадал, но повреждения получили здания.
В тот же день в регионе был бессрочно установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Аналогичное решение приняли власти Крыма, Белгородской и Брянской и областей.
31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.
Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).