Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Горналь

3 февраля курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Старовойт уточнил, что было пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. При обстреле никто не пострадал, но повреждения получили здания.