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Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Горналь

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 февраля обстреляли приграничное село Горналь в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших», – написал он.

По данным властей региона, в результате обстрела была перебита линия электропередачи к водопроводной башне, повреждения получил автомобиль, а в одном из домов выбило стекла.

3 февраля курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Старовойт уточнил, что было пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. При обстреле никто не пострадал, но повреждения получили здания.

Ранее по теме: В Белгородской области ввели высокий уровень террористической опасности бессрочно

В тот же день в регионе был бессрочно установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Аналогичное решение приняли власти Крыма, Белгородской и Брянской и областей.

31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 

Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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