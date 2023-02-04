В Белгородской области ввели высокий уровень террористической опасности бессрочно
В Белгородской области с 4 февраля «желтый» (высокий) уровень террористический опасности будет действовать бессрочно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», – написал Гладков.
Губернатор напомнил, что ранее такое право главам регионам предоставил президент РФ Владимир Путин. Гладков заявил, что вынужден был им воспользоваться, а ограничительные меры, по его словам, власти будут снимать после улучшения обстановки. Он подчеркнул, что главным сейчас является безопасность жителей Белгородской области.
В ночь на субботу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) был атакован гражданский промышленный объект в поселке Борисовка, произошел пожар, написал также Гладков.
«Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный», – рассказал губернатор.
Белгородская область стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень террористической опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил глава государства.
«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).
В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. Кроме этого, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который распространяется на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.