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В Белгородской области ввели высокий уровень террористической опасности бессрочно

Ведомости

В Белгородской области с 4 февраля «желтый» (высокий) уровень террористический опасности будет действовать бессрочно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.  

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», – написал Гладков. 

Губернатор напомнил, что ранее такое право главам регионам предоставил президент РФ Владимир Путин. Гладков заявил, что вынужден был им воспользоваться, а ограничительные меры, по его словам, власти будут снимать после улучшения обстановки. Он подчеркнул, что главным сейчас является безопасность жителей Белгородской области. 

В ночь на субботу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) был атакован гражданский промышленный объект в поселке Борисовка, произошел пожар, написал также Гладков.

Ранее по теме: Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности

«Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный», – рассказал губернатор.

Белгородская область стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень террористической опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

31 января Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил глава государства.

«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).

В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. Кроме этого, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который распространяется на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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