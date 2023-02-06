Губернатор Курской области сообщил о решении возглавить народную дружину региона

По словам Старовойта, ДНД станет основой сил территориальной обороны Курской области в случае осложнения ситуации в регионе, а также будет оказывать помощь в патрулировании приграничных районов и критически важной инфраструктуры. «Также мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем сформироваться и поступить под военное командование», – подчеркнул он (цит. по ТАСС).