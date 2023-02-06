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Губернатор Курской области сообщил о решении возглавить народную дружину региона

Ведомости

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение лично возглавить добровольную народную дружину (ДНД) региона. Об этом он сообщил на оперативном совещании, пишут «РИА Новости».

«В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области», – сказал он.

По словам Старовойта, ДНД станет основой сил территориальной обороны Курской области в случае осложнения ситуации в регионе, а также будет оказывать помощь в патрулировании приграничных районов и критически важной инфраструктуры. «Также мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем сформироваться и поступить под военное командование», – подчеркнул он (цит. по ТАСС). 

Добровольная народная дружина была создана на базе центра «Патриот» в Курской области в декабре 2022 г., тогда в нее вошли 300 человек, однако в будущем планируется увеличить ее численность до 6000.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных