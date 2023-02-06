Губернатор Курской области сообщил о решении возглавить народную дружину региона
Губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение лично возглавить добровольную народную дружину (ДНД) региона. Об этом он сообщил на оперативном совещании, пишут «РИА Новости».
«В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области», – сказал он.
По словам Старовойта, ДНД станет основой сил территориальной обороны Курской области в случае осложнения ситуации в регионе, а также будет оказывать помощь в патрулировании приграничных районов и критически важной инфраструктуры. «Также мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем сформироваться и поступить под военное командование», – подчеркнул он (цит. по ТАСС).
Добровольная народная дружина была создана на базе центра «Патриот» в Курской области в декабре 2022 г., тогда в нее вошли 300 человек, однако в будущем планируется увеличить ее численность до 6000.