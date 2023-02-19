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В Донецке заявили об ударах по городу 40 ракетами в течение двух минут

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, по ним в течение нескольких минут выпустили по 20 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным центра, ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) были выпущены из села Ласточкино Донецкой области. В Киевском районе обстрел зафиксировали в 15.10, спустя две минуты ракеты выпустили по Ворошиловскому району. В СЦКК не уточнили, из каких РСЗО велся обстрел.

В центре Донецка днем в воскресенье раздались несколько сильных взрывов, снаряды упали в районе Крытого рынка, который ранее уже обстреливали, передает также корреспондент «РИА Новости».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о повреждениях в районе Крытого рынка, после чего опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий обстрела Ворошиловского района.

«Во время обстрела Ворошиловского района обстрелу подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской», – написал глава города, добавив, что повреждения получила школа «Альтаир». По его словам, известно также о прямых попаданиях в жилые дома.

В январе украинские военные также обстреливали Донецк из РСЗО, тогда под ударом оказался Петровский район города. До этого в СЦКК сообщили об отключении электричества почти у 16 000 абонентов в Донецке в результате обстрела ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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