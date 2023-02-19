В Донецке заявили об ударах по городу 40 ракетами в течение двух минут
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, по ним в течение нескольких минут выпустили по 20 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным центра, ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) были выпущены из села Ласточкино Донецкой области. В Киевском районе обстрел зафиксировали в 15.10, спустя две минуты ракеты выпустили по Ворошиловскому району. В СЦКК не уточнили, из каких РСЗО велся обстрел.
В центре Донецка днем в воскресенье раздались несколько сильных взрывов, снаряды упали в районе Крытого рынка, который ранее уже обстреливали, передает также корреспондент «РИА Новости».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о повреждениях в районе Крытого рынка, после чего опубликовал в своем Telegram-канале фотографии последствий обстрела Ворошиловского района.
«Во время обстрела Ворошиловского района обстрелу подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской», – написал глава города, добавив, что повреждения получила школа «Альтаир». По его словам, известно также о прямых попаданиях в жилые дома.
В январе украинские военные также обстреливали Донецк из РСЗО, тогда под ударом оказался Петровский район города. До этого в СЦКК сообщили об отключении электричества почти у 16 000 абонентов в Донецке в результате обстрела ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.