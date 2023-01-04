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Донецк вновь оказался под ракетным обстрелом ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), под ударом оказался Петровский район города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«12:40 — н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», – говорится в сообщении.

Из каких РСЗО велся обстрел, в СЦКК не уточнили. Вчера, 3 января, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в районе Краматорска, из которых ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР.

2 января в СЦКК сообщили об отключении электричества почти у 16 000 абонентов в Донецке в результате обстрела ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных