Донецк вновь оказался под ракетным обстрелом ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), под ударом оказался Петровский район города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«12:40 — н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», – говорится в сообщении.
Из каких РСЗО велся обстрел, в СЦКК не уточнили. Вчера, 3 января, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в районе Краматорска, из которых ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР.
2 января в СЦКК сообщили об отключении электричества почти у 16 000 абонентов в Донецке в результате обстрела ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.