Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспеченности армии

Правительству под руководством премьера Михаила Мишустина и главам субъектов до 1 апреля 2023 г. президент поручил организовать получение участниками спецоперации и членами их семей документов, льгот, компенсаций и др. в режиме «одного окна». Также правительство и комиссия Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» до 1 февраля 2023 г. должны подготовить предложения о поправках в законодательство, необходимых для получения льгот и компенсаций гражданами, которые участвовали в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 2014 г. В этот же срок правительство должно принять дополнительные меры и выявить на новых территориях всех несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и обеспечить их социальную поддержку – помимо Мишустина, ответственными назначены уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и главы субъектов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.