Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспеченности армии

Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспеченности армииПоручение дано по итогам встречи президента с материями военных
25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В ходе этой встречи президент рассказал, что общался напрямую с некоторыми участниками спецоперации по телефону через их матерей. Глава государства также призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах, и пообещал решить вопрос с поставками горячего питания на передовую.
«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере», – говорится в документе. Ответственным за подготовку доклада назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Правительству под руководством премьера Михаила Мишустина и главам субъектов до 1 апреля 2023 г. президент поручил организовать получение участниками спецоперации и членами их семей документов, льгот, компенсаций и др. в режиме «одного окна». Также правительство и комиссия Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» до 1 февраля 2023 г. должны подготовить предложения о поправках в законодательство, необходимых для получения льгот и компенсаций гражданами, которые участвовали в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 2014 г. В этот же срок правительство должно принять дополнительные меры и выявить на новых территориях всех несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и обеспечить их социальную поддержку – помимо Мишустина, ответственными назначены уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и главы субъектов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Министерства и администрация президента должны обеспечить взаимодействие с «Комитетом семей воинов Отечества» по различным направлениям. Так, правительство должно до 1 марта 2023 г. совместно с организацией разработать программу переподготовки, трудоустройства, реабилитации участников спецоперации, а также консультирования семей. Вместе с Мишустиным ответственной за реализацию этого поручения назначена Юлия Белехова – глава подмосковного исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), член Совета по правам человека при президенте (СПЧ), присутствовавшая на встрече с Путиным. Она же в группе в социальной сети «Вконтакте» указана как контактное лицо «Комитета семей воинов Отечества».
Администрация президента, Минобороны, Минтруд, Минздрав, Минкульт, Минпросвещения, Минобрнауки России, губернаторы должны обеспечить взаимодействие с комитетом и общественным движением «Народный фронт «За Россию» и оказывать им содействие в «в реализации деятельности, направленной на поддержку» участников СВО и членов их семей. Первый замглавы АП Сергей Кириенко, министры и губернаторы будут отчитываться о выполнении этого поручения ежеквартально, начиная с 10 января 2023 г.
Комиссии Госсовета Путин также поручил совместно с главами субъектов «обеспечить распространение передового опыта оказания помощи членам семей» участников спецоперации. О проделанной работе они должны докладывать начиная с 1 февраля 2023 г. каждые полгода.
Также Минобороны и «Комитету семей воинов Отечества» было поручено помочь документалистам с подготовкой фильмов о героях спецоперации, и докладывать об этом ежегодно, начиная с 1 марта 2023 г., а Минкульту – подготовить предложения до 1 февраля 2023 г. «по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии» и подготовке фестиваля патриотического кино. До 1 апреля Минкульт, Минпросвещения, комитет с помощью глав субъектов и ветеранских организаций подготовить общественные пространства, арт-объекты и др., посвященные СВО.
Минздрав совместно с Минобороны до 15 января 2023 г. должен подготовить предложения о возможности использования гражданских больниц «для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации».
25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В ходе этой встречи президент рассказал, что общался напрямую с некоторыми участниками спецоперации по телефону через их матерей. Глава государства также призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах, и пообещал решить вопрос с поставками горячего питания на передовую.