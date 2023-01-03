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Путин поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспеченности армии

Поручение дано по итогам встречи президента с материями военных
Анна Нараева
Александр Мельников / РИА Новости

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В ходе этой встречи президент рассказал, что общался напрямую с некоторыми участниками спецоперации по телефону через их матерей. Глава государства также призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах, и пообещал решить вопрос с поставками горячего питания на передовую.

«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере», – говорится в документе. Ответственным за подготовку доклада назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Правительству под руководством премьера Михаила Мишустина и главам субъектов до 1 апреля 2023 г. президент поручил организовать получение участниками спецоперации и членами их семей документов, льгот, компенсаций и др. в режиме «одного окна». Также правительство и комиссия Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» до 1 февраля 2023 г. должны подготовить предложения о поправках в законодательство, необходимых для получения льгот и компенсаций гражданами, которые участвовали в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 2014 г. В этот же срок правительство должно принять дополнительные меры и выявить на новых территориях всех несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и обеспечить их социальную поддержку – помимо Мишустина, ответственными назначены уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и главы субъектов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Министерства и администрация президента должны обеспечить взаимодействие с «Комитетом семей воинов Отечества» по различным направлениям. Так, правительство должно до 1 марта 2023 г. совместно с организацией разработать программу переподготовки, трудоустройства, реабилитации участников спецоперации, а также консультирования семей. Вместе с Мишустиным ответственной за реализацию этого поручения назначена Юлия Белехова – глава подмосковного исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), член Совета по правам человека при президенте (СПЧ), присутствовавшая на встрече с Путиным. Она же в группе в социальной сети «Вконтакте» указана как контактное лицо «Комитета семей воинов Отечества».

Администрация президента, Минобороны, Минтруд, Минздрав, Минкульт, Минпросвещения, Минобрнауки России, губернаторы должны обеспечить взаимодействие с комитетом и общественным движением «Народный фронт «За Россию» и оказывать им содействие в «в реализации деятельности, направленной на поддержку» участников СВО и членов их семей. Первый замглавы АП Сергей Кириенко, министры и губернаторы будут отчитываться о выполнении этого поручения ежеквартально, начиная с 10 января 2023 г.

Комиссии Госсовета Путин также поручил совместно с главами субъектов «обеспечить распространение передового опыта оказания помощи членам семей» участников спецоперации. О проделанной работе они должны докладывать начиная с 1 февраля 2023 г. каждые полгода.

Также Минобороны и «Комитету семей воинов Отечества» было поручено помочь документалистам с подготовкой фильмов о героях спецоперации, и докладывать об этом ежегодно, начиная с 1 марта 2023 г., а Минкульту – подготовить предложения до 1 февраля 2023 г. «по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии» и подготовке фестиваля патриотического кино. До 1 апреля Минкульт, Минпросвещения, комитет с помощью глав субъектов и ветеранских организаций подготовить общественные пространства, арт-объекты и др., посвященные СВО.  

Минздрав совместно с Минобороны до 15 января 2023 г. должен подготовить предложения о возможности использования гражданских больниц «для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации».

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В ходе этой встречи президент рассказал, что общался напрямую с некоторыми участниками спецоперации по телефону через их матерей. Глава государства также призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах, и пообещал решить вопрос с поставками горячего питания на передовую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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