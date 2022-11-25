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Путин пообещал решить вопрос с поставками горячего питания на передовую

Ведомости

Обеспечение горячим питанием военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне спецоперации, должно осуществляться в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО на Украине.

«Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать», — заявил глава российского государства (цитата по «РИА Новости»).

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.  

Ранее по теме: Путин заявил, что воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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