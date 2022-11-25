Путин пообещал решить вопрос с поставками горячего питания на передовую
Обеспечение горячим питанием военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне спецоперации, должно осуществляться в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО на Украине.
«Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать», — заявил глава российского государства (цитата по «РИА Новости»).
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.