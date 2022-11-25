Путин призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям

«Всегда разные люди есть: и среди чиновников есть такие, как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах и в военкоматах относятся к семьям наших военнослужащих свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком», — отметил президент (цитата по ТАСС)