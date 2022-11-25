Газета
Общество

Путин призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах. Об этом он заявил на встрече с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине.

«Всегда разные люди есть: и среди чиновников есть такие, как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах и в военкоматах относятся к семьям наших военнослужащих свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком», — отметил президент (цитата по ТАСС)

Главная задача на данный момент, добавил глава российского государства, — избавиться от такой манеры общения, в том числе в военкоматах. «Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня из каких-то государственных структур сдирать. Надо это делать», — заявил Путин.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента, планировалось призвать 300 000 человек. 6 октября глава государства подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат в том числе граждане, получающие высшее образование впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. 

31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позднее глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин заявил, что воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных