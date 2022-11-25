Путин призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям
Президент России Владимир Путин призвал сдирать с чиновников корку безразличного отношения к людям, в том числе в военкоматах. Об этом он заявил на встрече с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине.
«Всегда разные люди есть: и среди чиновников есть такие, как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах и в военкоматах относятся к семьям наших военнослужащих свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком», — отметил президент (цитата по ТАСС)
Главная задача на данный момент, добавил глава российского государства, — избавиться от такой манеры общения, в том числе в военкоматах. «Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня из каких-то государственных структур сдирать. Надо это делать», — заявил Путин.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента, планировалось призвать 300 000 человек. 6 октября глава государства подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат в том числе граждане, получающие высшее образование впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения.
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позднее глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных.
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