Путин рассказал о телефонных разговорах с участниками спецоперации

«Когда я с ними иногда говорю — я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», — заявил Путин (цитата по ТАСС).