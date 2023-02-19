МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
Министерство иностранных дел России решительно осуждает удары, нанесенные ВВС Израиля по территории Сирии, следует из опубликованного на сайте МИДа комментария официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
МИД уточняет, что в ночь на 19 февраля израильская сторона атаковала несколько целей в Дамаске и близ него. В результате одна из ракет попадала в жилой дом, из-за чего погибло пять человек, еще 15 получили ранения.
«Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР (Сирийской Арабской Республики. – «Ведомости») и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона», – подчеркнула Захарова.
По словам официального представителя, эта практика абсолютна неприемлема особенно сейчас – когда Сирия при помощи других стран мира, включая Россию, стремится преодолеть последствия землетрясения.
Об обстреле ранее днем сообщило агентство SANA со ссылкой на военной источник. По данным агентства, среди погибших был один солдат, а некоторые из госпитализированных пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что средствам ПВО удалось сбить большинство выпущенных ракет.
Reuters сообщал, что Израиль последние годы наносил воздушные удары по Сирии из-за поставок оружия Ираном, который расширил свое военное присутствие в соседней стране. По данным источников агентства в разведке, под иранским командованием находятся «тысячи ополченцев и местных военизированных формирований». Последние месяцы Израиль также усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам с целью помешать Ирану наращивать использование воздушных линий для снабжения оружием союзников в Сирии и Ливане, пишет Reuters. Израильские официальные лица, как отмечает агентство, редко признавали ответственность за конкретные операции.