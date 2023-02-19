14 февраля в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию Минобороны сообщили, что Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. Киев готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС. В результате это привело к облучению в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, а также в районах рядом с дорогой Киев — Припять. Согласно имеющимся данным, всё описанное относится к событиям с февраля по апрель 2022 г.