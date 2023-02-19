Минобороны РФ: на Украину завезены радиоактивные вещества для провокации
Украинская сторона перед началом работы чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН занимается подготовкой провокации с целью обвинить Россию якобы в нарушении обязательств конвенции по ядерной безопасности – радиоактивные вещества были завезены в страну в обход таможни из Европы, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве уточнили, что таким образом украинские власти планируют обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам на территории Украины с последующей утечкой и заражением местности.
14 февраля в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию Минобороны сообщили, что Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. Киев готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС. В результате это привело к облучению в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, а также в районах рядом с дорогой Киев — Припять. Согласно имеющимся данным, всё описанное относится к событиям с февраля по апрель 2022 г.
По информации гумштаба, провокация готовится при поддержке США и европейских стран, в частности, в подготовке сведений участвовала в том числе Норвегия, специалисты из которой сделают «независимое заключение». Предполагается, что для информационной поддержки будет создан специальный сайт. Также средства будут выделены на публикацию серии материалов в крупнейших американских и европейских СМИ.
Приуроченная к годовщине начала спецоперации чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи запланирована на 22 февраля.