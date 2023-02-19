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Минобороны РФ: на Украину завезены радиоактивные вещества для провокации

Ведомости

Украинская сторона перед началом работы чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН занимается подготовкой провокации с целью обвинить Россию якобы в нарушении обязательств конвенции по ядерной безопасности – радиоактивные вещества были завезены в страну в обход таможни из Европы, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.  

«Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что таким образом украинские власти планируют обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам на территории Украины с последующей утечкой и заражением местности.

14 февраля в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию Минобороны сообщили, что Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. Киев готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС. В результате это привело к облучению в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, а также в районах рядом с дорогой Киев — Припять. Согласно имеющимся данным, всё описанное относится к событиям с февраля по апрель 2022 г.

По информации гумштаба, провокация готовится при поддержке США и европейских стран, в частности, в подготовке сведений участвовала в том числе Норвегия, специалисты из которой сделают «независимое заключение». Предполагается, что для информационной поддержки будет создан специальный сайт. Также средства будут выделены на публикацию серии материалов в крупнейших американских и европейских СМИ.

Приуроченная к годовщине начала спецоперации чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи запланирована на 22 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных