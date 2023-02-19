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Губернатор Белгородской области сообщил о гибели девушки в результате обстрела

Ведомости

При обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области погибла девушка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написал он.

Ранее днем Гладков сообщал об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины трех населенных пунктов в регионе: хутора Старый Волоконовского района, сел Пороз Грайворонского округа и Староселье Краснояружского района. Пострадавших при обстреле не было, во всех населенных пунктах повреждены линии электропередачи.

Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных