Газета
Политика

Гладков сообщил об обстреле трех сел в Белгородской области

Ведомости

Несколько районов Белгородской области попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области уточнил, что на хуторе Старый Волоконовского района была повреждена линия электропередачи и в одном доме выбиты окна. Аналогичные разрушения были зафиксированы в селе Пороз Грайворонского округа.

«В Староселье Краснояружского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия», – написал Гладков.

Последний раз об обстрелах губернатор Белгородской области сообщал 17 февраля. В результате атаки на город Шебекино пострадал один человек – женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Как уточнял Гладков, под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская.

Сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что село Горналь подтверглось за за день трем обстрелам со стороны ВСУ. Было зафиксировано 9 прилетов, никто не пострадал.

Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных