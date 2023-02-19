Гладков сообщил об обстреле трех сел в Белгородской области
Несколько районов Белгородской области попали под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области уточнил, что на хуторе Старый Волоконовского района была повреждена линия электропередачи и в одном доме выбиты окна. Аналогичные разрушения были зафиксированы в селе Пороз Грайворонского округа.
«В Староселье Краснояружского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия», – написал Гладков.
Последний раз об обстрелах губернатор Белгородской области сообщал 17 февраля. В результате атаки на город Шебекино пострадал один человек – женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Как уточнял Гладков, под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская.
Сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что село Горналь подтверглось за за день трем обстрелам со стороны ВСУ. Было зафиксировано 9 прилетов, никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.