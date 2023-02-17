Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший – женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», – написал он в своем Telegram-канале.
Из-за обстрела пострадала также линия электропередачи, из-за чего в городе частично отключили свет. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии, добавил губернатор.
Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка. Из-за обстрела поврежден дом: выбиты окна, осколками посечен забор. Гладков добавил, что в результате атаки пострадал еще один частный дом. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сегодня ВСУ атаковали два приграничных села Курской области — Горналь и Гуево. По данным губернатора региона Романа Старовойта, всего в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.