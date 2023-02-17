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Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино

Ведомости

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший – женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте», – написал он в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела пострадала также линия электропередачи, из-за чего в городе частично отключили свет. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии, добавил губернатор.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка. Из-за обстрела поврежден дом: выбиты окна, осколками посечен забор. Гладков добавил, что в результате атаки пострадал еще один частный дом. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сегодня ВСУ атаковали два приграничных села Курской области — Горналь и Гуево. По данным губернатора региона Романа Старовойта, всего в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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