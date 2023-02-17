В Белгородской области сообщили об обстреле Новой Таволжанки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Из-за обстрела поврежден дом: выбиты окна, осколками посечен забор. Гладков добавил, что в результате атаки пострадал еще один частный дом.
Накануне, 16 февраля, под обстрел попали села Вознесеновка и Устинка в Белгородской области. В результате обстрела Вознесеновки один человек пострадал — он получил легкую контузию. В Устинке обошлось без пострадавших, однако повреждения получили четыре частных дома, линия электропередачи и газопровод. Также в ночь на 17 февраля в регионе сработала система ПВО, информации о погибших и пострадавших нет, сообщил Гладков.
Ранее сегодня ВСУ атаковали два приграничных села Курской области — Горналь и Гуево. По данным губернатора региона Романа Старовойта, всего в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.