В Белгородской области сообщили об обстреле Новой Таволжанки

Накануне, 16 февраля, под обстрел попали села Вознесеновка и Устинка в Белгородской области. В результате обстрела Вознесеновки один человек пострадал — он получил легкую контузию. В Устинке обошлось без пострадавших, однако повреждения получили четыре частных дома, линия электропередачи и газопровод. Также в ночь на 17 февраля в регионе сработала система ПВО, информации о погибших и пострадавших нет, сообщил Гладков.