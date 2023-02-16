В Белгородской области сообщили о втором обстреле за сутки
Белгородская область второй раз попала под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», – сказано в сообщении.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Вознесеновка Шебекинского городского округа один человек пострадал – он получил легкую контузию. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.