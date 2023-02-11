Три человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области
По предварительным данным, при обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекино Белгородской области пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», – написал он.
Гладков добавил, что было зафиксировано три прилета на территории промпредприятия, где был поврежден один из корпусов, также один снаряд попал в остановку. Губернатор добавил, что глава администрации Шебекинского округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.
Ранее днем 11 февраля Гладков сообщил, что в Яковлевском городском округе беспилотники атаковали инфраструктурный объект, он уточнял, что жертв и пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области, в результате были повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия.
Последний раз об обстреле Шебекино Гладков сообщал 17 января – пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи.
12 января губернатор сообщал, что в результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ города разрушения различной степени получили 409 домов: только при обстреле, произошедшем 10 января, пострадали еще 54 дома.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях. 10 февраля такой режим ввел и Севастополь.
31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.