В Белгородской области сообщили о повреждении линии электропередачи при обстреле
В результате обстрела города Шебекино Белгородской области была повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.
Ранее сегодня Гладков сообщал о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородской областью. В результате никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).