В Белгородской области сообщили о работе системы ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области сегодня ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу», — сказано в сообщении.
Накануне, 16 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников на город. По его словам, системы ПВО и Черноморский флот смогли сбить все десять БПЛА. В результате произошедшего никто не пострадал.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).