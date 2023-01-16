В Севастополе сообщили о десяти сбитых беспилотниках
За последние сутки системы ПВО и Черноморский флот Севастополя сбили десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. В городе все спокойно», — сказано в сообщении.
По его словам, все они были сбиты над морем, в результате никто не пострадал, в том числе не получили повреждений и объекты в городе и акватории Черного моря. Развожаев подчеркнул, что информация о взрывах в городе была распространена центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.
Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.
Помимо этого в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).