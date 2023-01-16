В Севастополе сообщили о десяти сбитых беспилотниках

По его словам, все они были сбиты над морем, в результате никто не пострадал, в том числе не получили повреждений и объекты в городе и акватории Черного моря. Развожаев подчеркнул, что информация о взрывах в городе была распространена центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.