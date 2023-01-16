В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике

Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.