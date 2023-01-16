В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.
С начала месяца системы ПВО в Севастополе работали уже три раза. В частности, 2 января Развожаев сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.
Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).