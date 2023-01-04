Губернатор Севастополя сообщил о сбитых над морем беспилотниках
Утром 4 января над Черным морем в районе аэродрома Бельбек системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», — написал он.
Накануне вечером Развозжаев сообщил о работе ПВО в Севастополе, над морем был сбит один беспилотник. Позднее он написал, что системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем, а «военные продолжают отбивать атаку».
На этой неделе на подлете к Воронежу был сбит беспилотник, запущенный ночью 2 января с территории Украины. Власти региона сообщили, что в результате происшествия жертв и разрушений нет.
Кроме того, украинский БПЛА атаковал территорию Брянской области, в Климовском районе был поврежден объект энергоснабжения.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.