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Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Ведомости

Беспилотник, запущенный ночью 2 января с территории Украины, был сбит на подлете к Воронежу, сообщила пресс-служба администрации Воронежской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», – говорится в сообщении.

В результате происшествия жертв и разрушений нет, добавили там.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника территории Климовского районе, был поврежден объект энергоснабжения.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных