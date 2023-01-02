Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Беспилотник, запущенный ночью 2 января с территории Украины, был сбит на подлете к Воронежу, сообщила пресс-служба администрации Воронежской области в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», – говорится в сообщении.
В результате происшествия жертв и разрушений нет, добавили там.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника территории Климовского районе, был поврежден объект энергоснабжения.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.