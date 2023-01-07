В небе над Севастополем сбили беспилотник
Российские силы ПВО сбили беспилотник в небе над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», – написал он ночью.
Ранее Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках над Черным морем в районе аэродрома Бельбек 4 января и еще одного – 3 января.
С 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. по российской инициативе введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали и продолжили обстрелы территории ДНР и Харьковской области.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.