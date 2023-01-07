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В небе над Севастополем сбили беспилотник

Ведомости

Российские силы ПВО сбили беспилотник в небе над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», – написал он ночью.

Ранее Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках над Черным морем в районе аэродрома Бельбек 4 января и еще одного – 3 января.

С 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. по российской инициативе введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали и продолжили обстрелы территории ДНР и Харьковской области.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных