В небе над Севастополем сбили беспилотник

С 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. по российской инициативе введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали и продолжили обстрелы территории ДНР и Харьковской области.