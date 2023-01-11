В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

На прошлой неделе в городе несколько раз работали системы противовоздушной обороны (ПВО). 2 января Развожаев сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.