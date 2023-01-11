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Политика

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

Власти Севастополя продлили еще на 15 дней действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Там напомнили, что режим действовал в Севастополе до 11 января. Его установили еще на 15 суток, до 18.00 (время совпадает с московским) 26 января.

Отмечается, что такое решение было принято председателем антитеррористической комиссии, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе терактов. 

На прошлой неделе в городе несколько раз работали системы противовоздушной обороны (ПВО). 2 января Развожаев сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя. 

Система ПВО работала в городе и накануне, 10 января. По словам Развожаева, у российских военных была тренировка, ПВО били по учебным мишеням. Губернатор подчеркнул, что в городе «все спокойно».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С тех пор украинская сторона регулярно обстреливает приграничные регионы РФ. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе установили 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре города.

Также 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Некоторые из этих регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных