В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили еще на 15 дней действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Там напомнили, что режим действовал в Севастополе до 11 января. Его установили еще на 15 суток, до 18.00 (время совпадает с московским) 26 января.
Отмечается, что такое решение было принято председателем антитеррористической комиссии, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе терактов.
На прошлой неделе в городе несколько раз работали системы противовоздушной обороны (ПВО). 2 января Развожаев сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.
Система ПВО работала в городе и накануне, 10 января. По словам Развожаева, у российских военных была тренировка, ПВО били по учебным мишеням. Губернатор подчеркнул, что в городе «все спокойно».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С тех пор украинская сторона регулярно обстреливает приграничные регионы РФ. Высокий уровень террористической опасности в Севастополе установили 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре города.
Также 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Некоторые из этих регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.