В Севастополе сообщили еще об одном сбитом беспилотнике
Системы противовоздушной обороны сбили над Черным морем беспилотник, который двигался в сторону Бельбека, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», – написал он.
Это уже второй сбитый БПЛА, о котором сегодня сообщил Развожаев. Ночью губернатор рассказал о сбитом беспилотнике над бухтой. До этого, 2 января, он сообщал о двух сбитых над морем украинских БПЛА. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.
В декабре глава Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники наибольшей опасностью для Крыма. Глава региона тогда рассказал, что беспилотники имеют малый размер и зачастую атакуют волнами, а не поодиночке, при этом на ВСУ работают разведки «всех стран мира», чей военный потенциал используется по максимуму. Российские правоохранители и военные при этом прилагают максимальные усилия для борьбы с беспилотниками, подчеркнул Аксенов. Так, в регион поступают новые системы ПВО, кроме того, в Крыму началась сборка собственных БПЛА, добавил он.
Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).