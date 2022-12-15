Аксенов назвал беспилотники главной угрозой для Крыма

Глава региона пояснил, что беспилотники имеют малый размер и зачастую атакуют волнами, а не поодиночке, при этом на ВСУ работают разведки «всех стран мира», чей военный потенциал используется по максимуму. Российские правоохранители и военные при этом прилагают максимальные усилия для борьбы с беспилотниками, подчеркнул Аксенов. Так, в регион поступают новые системы ПВО, кроме того, в Крыму началась сборка собственных БПЛА, добавил он.