В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 27 декабря
В Севастополе продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности еще на 15 суток – до 27 декабря, говорится в сообщении на сайте правительства города.
«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта...установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 декабря 2022 г. сроком на 15 суток до 18:00 27 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.
Власти и силовики принимают необходимые меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства, добавили там.
8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник. Аналогичная информация появилась 6 декабря, когда в администрации региона сообщили о двух сбитых беспилотниках. Кроме того, 8 декабря сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны. В предыдущий раз высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлевали 27 ноября.