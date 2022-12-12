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Общество

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 27 декабря

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В Севастополе продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности еще на 15 суток – до 27 декабря, говорится в сообщении на сайте правительства города.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта...установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 декабря 2022 г. сроком на 15 суток до 18:00 27 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.

Власти и силовики принимают необходимые меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства, добавили там.

8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник. Аналогичная информация появилась 6 декабря, когда в администрации региона сообщили о двух сбитых беспилотниках. Кроме того, 8 декабря сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны. В предыдущий раз высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлевали 27 ноября.

Ранее по теме: В Кремле оценили риски безопасности Крыма и Севастополя после сбитого беспилотника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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