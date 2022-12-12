В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 27 декабря

8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник. Аналогичная информация появилась 6 декабря, когда в администрации региона сообщили о двух сбитых беспилотниках. Кроме того, 8 декабря сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ.