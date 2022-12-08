В Кремле оценили риски безопасности Крыма и Севастополя после сбитого беспилотника

Также сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ. По информации ведомства, один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 г., а после начала спецоперации на Украине передавал ей за деньги данные о расположении объектов Минобороны, что могло нанести ущерб безопасности России. Летом этого года он привлек к работе на СБУ также своего знакомого, который собирал и передавал Украине данные об объектах ФСБ.