В Севастополе сообщили о двух сбитых беспилотниках

«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).