В Севастополе сообщили о двух сбитых беспилотниках
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над морем в районе Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Михаила Развожаева.
«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
В пресс-службе уточнили, что губернатор сообщает о работе ПВО в своем Telegram-канале, когда эти события требуют пояснения и вызывают беспокойство в обществе.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в настоящее время в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз правительство продлевало высокий уровень террористической опасности в регионе 27 ноября — действие режима продлится до 12 декабря.
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