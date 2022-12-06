В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности
В Крыму продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Данная мера будет действовать до 20.00 22 декабря 2022 г. Как пояснил Аксенов, это необходимо для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности региона.
Глава Крыма уточнил, что высокий уровень террористической опасности сохраняется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, он продолжает действовать на объектах ряда региональных ведомств, в том числе крымского минтранса, министерства ЖКХ, минздрава и др.
Аксенов добавил, что силовые структуры и правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, и подчеркнул, что ситуация в регионе полностью контролируется властями.
Ранее сегодня высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Данная мера сохранялась до 6 декабря, теперь высокий уровень террористической опасности будет действовать в регионе еще 15 суток.
В последние два дня украинские военные предприняли несколько попыток ударить по российским аэродромам. Накануне, 5 декабря, ВСУ с помощью беспилотников атаковали аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. В результате погибло трое военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, сегодня Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. К тушению пожара были привлечены три пожарных поезда.
С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.
Также сегодня, 6 декабря, Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе встречи российский лидер поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. В Кремле отметили, что из-за украинских ударов власти в регионах принимают дополнительные меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры.
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