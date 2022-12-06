В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Кроме того, сегодня Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на аэродром в регионе. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание нефтенакопителя. К тушению пожара были привлечены три пожарных поезда.