Газета
Общество

В Севастополе сообщили о семи сбитых беспилотниках

Ведомости

В Севастополе системы ПВО сбили 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем. <…> Украинские ЦИПсОшники (ЦИПсО — центр информационно-психологических операций. — ред.) пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Пишут что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно», — написал он.

Развожаев подчеркнул, что все беспилотники были сбиты над морем. «Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. <…> Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — сказано в сообщении.

Сегодня Развожаев уже сообщал о работе системы ПВО. До этого, 2 января, он сообщал о двух сбитых над морем украинских БПЛА. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.

Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.

Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных