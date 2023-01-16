В Севастополе сообщили о семи сбитых беспилотниках
В Севастополе системы ПВО сбили 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем. <…> Украинские ЦИПсОшники (ЦИПсО — центр информационно-психологических операций. — ред.) пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Пишут что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно», — написал он.
Развожаев подчеркнул, что все беспилотники были сбиты над морем. «Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. <…> Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — сказано в сообщении.
Сегодня Развожаев уже сообщал о работе системы ПВО. До этого, 2 января, он сообщал о двух сбитых над морем украинских БПЛА. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.
Сейчас в Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Севастополе он действует до 26 января, в последний раз его продлевали 11 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).