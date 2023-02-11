Белгородские власти сообщили об обстреле ВСУ села Муром
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области, в результате был поврежден один из корпусов предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», – написал он в Telegram-канале.
По данным властей региона, в результате атаки были повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. На месте обстрела находятся аварийные бригады и оперативные службы.
Ранее сегодня Гладков сообщил об атаке беспилотниками инфраструктурного объекта в Яковлевском городском округе. Село Муром до этого подвергалось обстрелу 10 февраля.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях. 10 февраля такой режим ввел и Севастополь.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.