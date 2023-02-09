Белгородский губернатор сообщил о втором обстреле Шебекинского округа за день
Под обстрел со стороны вооруженных сил Украины вновь попал Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На этот раз прилеты были зафиксированы в хуторе Балки, уточнил он.
«Опять обстрел Шебекинского округа. Есть прилеты в хутор Балки. Пострадавших нет. Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения. Оперативные службы на месте», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
До этого утром белгородский губернатор сообщал, что под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших не было, уточнял Гладков. По его словам, повреждения были возле Дома культуры и школы. «Также снаряды упали рядом с частным домовладением», – добавлял он. Помимо этого, сегодня днем, 9 февраля, Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три ракеты. Пострадавших также не было.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.