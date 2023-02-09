Белгородский губернатор сообщил о втором обстреле Шебекинского округа за день

До этого утром белгородский губернатор сообщал, что под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших не было, уточнял Гладков. По его словам, повреждения были возле Дома культуры и школы. «Также снаряды упали рядом с частным домовладением», – добавлял он. Помимо этого, сегодня днем, 9 февраля, Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три ракеты. Пострадавших также не было.