Белгородский губернатор сообщил об атаке беспилотников на объект инфраструктуры
Под Белгородом в субботу беспилотники атаковали инфраструктурный объект, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», – написал он.
Днем ранее белгородский губернатор сообщал, что под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но повреждения были возле Дома культуры и школы. В тот же день прилеты были зафиксированы в хуторе Балки, писал Гладков. Помимо этого, по данным властей, днем 9 февраля в Грайворонском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три ракеты.
В пятницу беспилотник также был сбит в Брянской области, в регионе сработала система ПВО, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях. 10 февраля такой режим ввел и Севастополь.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.