Белгородский губернатор сообщил об атаке беспилотников на объект инфраструктуры

Днем ранее белгородский губернатор сообщал, что под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но повреждения были возле Дома культуры и школы. В тот же день прилеты были зафиксированы в хуторе Балки, писал Гладков. Помимо этого, по данным властей, днем 9 февраля в Грайворонском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три ракеты.