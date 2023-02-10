В Севастополе установили высокий уровень террористической опасности бессрочно
В Севастополе с 10 февраля 2023 г. действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности продлили на неограниченный срок, говорится на сайте правительства города.
«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 г.», – говорится в сообщении.
Уточняется, что срок действия данного уровня не ограничен. Информация об его отмене будет доведена дополнительно, добавили в пресс-службе правительства.
Ранее «желтый» уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Крыму, Брянской, Курской, Белгородской областях.
31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.