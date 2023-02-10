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Общество

В Севастополе установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

Ведомости

В Севастополе с 10 февраля 2023 г. действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности продлили на неограниченный срок, говорится на сайте правительства города.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 г.», – говорится в сообщении.

Уточняется, что срок действия данного уровня не ограничен. Информация об его отмене будет доведена дополнительно, добавили в пресс-службе правительства.

31 июля 2022 г. власти Севастополя объявили «желтый» уровень террористической опасности. В тот день штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали пять человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дню Военно-морского флота России, были отменены.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности был бессрочно установлен в Крыму, Брянской, Курской, Белгородской областях.

31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.

Ранее по теме: Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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