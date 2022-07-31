Власти Севастополя объявили «желтый» уровень террористической опасности

25 июля в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 августа 2022 г. В частности, высокий уровень опасности продолжил действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Он действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.