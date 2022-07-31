Власти Севастополя объявили «желтый» уровень террористической опасности
На заседании штаба антитеррористической комиссии в Севастополе власти города приняли решение о введение «желтого» (высокого) уровня террористической опасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.
Михаил Развозжаев отметил, что эта профилактическая мера и она никак не отразится на севастопольцах. Губернатор города утверждает, что власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку.
«Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — объяснил губернатор.
Он также сообщил, что на сайте правительства города в ближайшее время будут опубликованы подробные рекомендации и все необходимые номера телефонов.
31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали пять человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дню Военно-морского флота России, были отменены.
25 июля в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 августа 2022 г. В частности, высокий уровень опасности продолжил действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Он действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.