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Власти Севастополя объявили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

На заседании штаба антитеррористической комиссии в Севастополе власти города приняли решение о введение «желтого» (высокого) уровня террористической опасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.

Михаил Развозжаев отметил, что эта профилактическая мера и она никак не отразится на севастопольцах. Губернатор города утверждает, что власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку.

«Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — объяснил губернатор.

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Он также сообщил, что на сайте правительства города в ближайшее время будут опубликованы подробные рекомендации и все необходимые номера телефонов.

31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником, пострадали пять человек. Мероприятия, посвященные празднованию Дню Военно-морского флота России, были отменены.

25 июля в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 августа 2022 г. В частности, высокий уровень опасности продолжил действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Он действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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