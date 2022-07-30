Власти Курской области сообщили об обстреле приграничного поселка Теткино
Поселок Теткино в Курской области, расположенный на границе с Украиной, подвергся обстрелу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, «огневая точка противника подавлена».
«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации пострадавших нет. Подробности по разрушениям на данный момент уточняются», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал.
В Курской области до 8 августа продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Губернатор попросил жителей сообщать «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.