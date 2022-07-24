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Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Ведомости

В Курской области до 8 августа продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.

«Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт.

По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. При этом за последние две недели, как утверждает Старовойт, в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Губернатор попросил жителей сообщать «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».

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Ранее на этой неделе Старовойт рассказал, что российским военным удалось подавить атаку ВСУ на приграничные территории региона ответным огнем. Власти также рассказывали об обстреле приграничных территорий Рыльского района Курской области.

Кроме того, вечером 17 июля были слышны выстрелы в Глушковском районе, поскольку российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. 16 июля губернатор также сообщал о минометном обстреле поселка Теткино. В конце мая в этом населенном пункте в результате обстрела погиб один человек, еще несколько жителей получили ранения.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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