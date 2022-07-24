Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Кроме того, вечером 17 июля были слышны выстрелы в Глушковском районе, поскольку российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. 16 июля губернатор также сообщал о минометном обстреле поселка Теткино. В конце мая в этом населенном пункте в результате обстрела погиб один человек, еще несколько жителей получили ранения.