Губернатор Курской области сообщил о подавлении атаки украинских войск
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российским военным удалось подавить атаку ВСУ на приграничные территории региона ответным огнем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района», — говорится в сообщении. Старовойт отметил, что пострадавших нет. Однако из-за обстрелов были повреждены линии электропередач. Без света остаются три населенных пункта. Губернатор подчеркнул, что электроснабжение постараются восстановить в самые короткие сроки.
20 июля Старовойт сообщил об обстреле приграничных территорий Рыльского района Курской области с украинской стороны. Он отметил, что ВСУ обстреливали пункт пропуска Крупец и деревню Городище.
Ранее губернатор Курской области заявлял, что вечером 17 июля были слышны выстрелы в Глушковском районе Курской области, потому что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. 16 июля он также сообщал о минометном обстреле поселка Теткино. Обошлось также без пострадавших.
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