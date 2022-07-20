Губернатор Курской области сообщил о подавлении атаки украинских войск

Ранее губернатор Курской области заявлял, что вечером 17 июля были слышны выстрелы в Глушковском районе Курской области, потому что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. 16 июля он также сообщал о минометном обстреле поселка Теткино. Обошлось также без пострадавших.