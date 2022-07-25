В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля 2022 г. до 20:00 9 августа 2022 г. на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», – написал он.