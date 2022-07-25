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Общество

В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

В Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 августа 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля 2022 г. до 20:00 9 августа 2022 г. на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», – написал он.

В частности, высокий уровень опасности продолжит действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах. Он действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.

«Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами. В регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется органами власти всех уровней», – добавил Аксенов.

24 июля о решении продлить до 8 августа высокий уровень террористической опасности сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства. Аналогичное решение принял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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