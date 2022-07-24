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Общество

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Ведомости

Власти Белгородской области снова продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом написал в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«До 8 августа на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — написал глава региона.

Он отметил, что Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных объектов или странно ведущих себя незнакомых людей.

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24 июля также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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