В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Белгородской области снова продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом написал в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
«До 8 августа на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — написал глава региона.
Он отметил, что Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных объектов или странно ведущих себя незнакомых людей.
24 июля также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. По словам главы региона, ситуация на границе с Украиной «не позволяет расслабляться», продолжаются обстрелы с территории соседнего государства.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.