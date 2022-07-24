В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Он отметил, что Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных объектов или странно ведущих себя незнакомых людей.