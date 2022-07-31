Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотником штаба Черноморского флота

На прошлой неделе на полуострове Крым спецслужбы России задержали петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил РФ, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).