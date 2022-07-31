Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотником штаба Черноморского флота
Штаб Черноморского флота утром в воскресенье был атакован беспилотником, пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Мероприятия, посвященные празднованию Дню Военно-морского флота России, отменены.
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал губернатор.
По данным Развозжаева, ранения получили пятеро сотрудников штаба флота, им оказана помощь. На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства случившегося. После атаки беспилотника в городе «из соображений безопасности» отменили праздничные мероприятия, добавил губернатор.
«Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — написал глава Севастополя.
На прошлой неделе на полуострове Крым спецслужбы России задержали петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил РФ, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).