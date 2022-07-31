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Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотником штаба Черноморского флота

Ведомости

Штаб Черноморского флота утром в воскресенье был атакован беспилотником, пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Мероприятия, посвященные празднованию Дню Военно-морского флота России, отменены. 

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал губернатор.

По данным Развозжаева, ранения получили пятеро сотрудников штаба флота, им оказана помощь. На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства случившегося. После атаки беспилотника в городе «из соображений безопасности» отменили праздничные мероприятия, добавил губернатор.  

«Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — написал глава Севастополя.  

На прошлой неделе на полуострове Крым спецслужбы России задержали петербуржца, который намеревался вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против Вооруженных сил РФ, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных