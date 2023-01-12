Более 400 домов пострадали в Шебекино из-за обстрелов ВСУ
В результате постоянных обстрелов ВСУ города Шебекино в Белгородской области повреждения получили уже более 400 домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев всё полностью восстановлено. У собственников жилья взяты расписки, что претензий к качеству нет», – написал он.
Губернатор отметил, что только при последнем обстреле пострадали еще 54 дома.
В последний раз об обстреле Шебекино Гладков сообщал 10 января. В результате пострадали шесть человек, одна из них была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями. 11 января же было обстреляно село Старый Хутор Валуйского городского округа.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).