США назвали своей красной линией поставки Китаем оружия России

В конце января МИД Китая призвал США прекратить отправку военной техники Украине, поскольку это лишь затягивает конфликт, делая его более интенсивным. Ранее власти КНР неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России и способствовать эскалации конфликта на Украине. В то же время Пекин призывал стороны к миру и намекал на ответственность США за ситуацию на Украине.