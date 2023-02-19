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Политика

США назвали своей красной линией поставки Китаем оружия России

Ведомости

Если Китай начнет поставки России вооружения для использования на Украине, это будет «красной линией» для Соединенных Штатов, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. Текст был опубликован на сайте миссии.

«Мы должны четко понимать, что, если есть какие-либо мысли и усилия со стороны китайцев и других, чтобы оказать поддержку русским, то это неприемлемо. Опять же, это будет красная линия», – подчеркнула постпред.

На вопрос журналиста о том, какими будут последствия для Китая, Томас-Гринфилд ответила, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее «ясно сказал об этом». «Мы не собираемся объявлять, что мы планируем сделать. Но мы ясно дали понять китайцам, что если они примут это неудачное решение, будут последствия», – подчеркнула постпред.

Ранее Блинкен в интервью NBC в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что США обеспокоены возможными планами Китая оказать поддержку России поставками летального оружия для использования на Украине. Госсекретарь также сообщил, что США обладают доказательствами того, что компании КНР оказывают российской армии нелетальную поддержку и добавил, что такими поставками может быть «целый ряд вещей, от боеприпасов до самого оружия».

Власти Китая намерены изложить свою позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине, писал Reuters со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел КНР, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Как заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, в Пекине считают, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.

В конце января МИД Китая призвал США прекратить отправку военной техники Украине, поскольку это лишь затягивает конфликт, делая его более интенсивным. Ранее власти КНР неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России и способствовать эскалации конфликта на Украине. В то же время Пекин призывал стороны к миру и намекал на ответственность США за ситуацию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных