Блинкен указал на беспокойство США из-за возможных планов КНР поставить РФ оружие

Госсекретарь также сообщил, что США обладают доказательствами того, что компании КНР оказывают российской армии нелетальную поддержку. «Озабоченность, которая у нас есть сейчас, основана на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки», — сказал Блинкен (цитата по Bloomberg). Он добавил, что такими поставками может быть «целый ряд вещей, от боеприпасов до самого оружия».