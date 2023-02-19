Блинкен указал на беспокойство США из-за возможных планов КНР поставить РФ оружие
США обеспокоены возможными планами Китая оказать поддержку России поставками летального оружия для использования на Украине, такая помощь будет иметь серьезные последствия для отношений Пекина и Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины», — сказал Блинкен.
Госсекретарь также сообщил, что США обладают доказательствами того, что компании КНР оказывают российской армии нелетальную поддержку. «Озабоченность, которая у нас есть сейчас, основана на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки», — сказал Блинкен (цитата по Bloomberg). Он добавил, что такими поставками может быть «целый ряд вещей, от боеприпасов до самого оружия».
Ранее NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что США уже обладают информацией о китайских поставках. Эта помощь, по словами источников, могла включать в себя «снаряжение для весеннего наступления, такое как униформа или даже бронежилеты».
Власти Китая намерены изложить свою позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине, писал Reuters со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел КНР, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Как заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, в Пекине считают, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.
В конце января МИД Китая призвал США прекратить отправку военной техники Украине, поскольку это лишь затягивает конфликт, делая его более интенсивным. Ранее власти КНР неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России и способствовать эскалации конфликта на Украине. В то же время Пекин призывал стороны к миру и намекал на ответственность США за ситуацию на Украине.
На этой неделе постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что КНР призывает власти России и Украины прекратить боевые действия и скорее приступить к переговорам.