Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн
Украина получит от США новый пакет военной помощи на $500 млн, о нем будет объявлено завтра, 21 февраля. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев, передает CNN.
Новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. В частности, Украина получит дополнительные HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что лидеры обсудили предоставление Киеву вооружений большой дальности, а также «оружия, которое ранее не поставлялось».
Байден заявил, что его визит в Киев приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он. Американский лидер также анонсировал новые санкции против российских «элит и компаний», о котором будет объявлено позже на этой неделе.
Президент США уточнил, что после Киева посетит Польшу, где встретится с президентом республики Анджеем Дудой и выступит с речью перед главами государств восточного фланга НАТО. Ранее в Белом доме сообщили, что «значимое» заявление американский лидер сделает 21 февраля.
Джо Байден приехал в Киев сегодня, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев.
Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.