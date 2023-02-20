Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Байден заявил, что его визит в Киев приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он. Американский лидер также анонсировал новые санкции против российских «элит и компаний», о котором будет объявлено позже на этой неделе.