Газета
Политика

Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Ведомости

Украина получит от США новый пакет военной помощи на $500 млн, о нем будет объявлено завтра, 21 февраля. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев, передает CNN.

Новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. В частности, Украина получит дополнительные HIMARS. 

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что лидеры обсудили предоставление Киеву вооружений большой дальности, а также «оружия, которое ранее не поставлялось». 

Байден заявил, что его визит в Киев приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он. Американский лидер также анонсировал новые санкции против российских «элит и компаний», о котором будет объявлено позже на этой неделе. 

Президент США уточнил, что после Киева посетит Польшу, где встретится с президентом республики Анджеем Дудой и выступит с речью перед главами государств восточного фланга НАТО. Ранее в Белом доме сообщили, что «значимое» заявление американский лидер сделает 21 февраля. 

Джо Байден приехал в Киев сегодня, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев.  

Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных